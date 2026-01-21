Jandarmadan 1 haftada kapsamlı operasyon: 297 şüpheli yakalandı, 94'ü tutuklandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yüzlerce kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta il genelindeki cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen faaliyetlerde; Andırın ilçesinde 2 av tüfeği, Onikişubat ilçesinde 2 tabanca, Ekinözü ilçesinde ise 1 tabanca ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 297 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıslardan çeşitli suçlardan aranan 94'ü tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Onikişubat ilçesinde, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. (27) yakalanarak tutuklandı. Türkoğlu ilçesinde ise, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (26), "Kişinin, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 20 yıl 23 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. (25), "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (60) yakalanarak tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ