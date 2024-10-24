Kahramanmaraş'ta Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonda 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 8 boş tabanca şarjörü ele geçirildi.

Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 farklı marka model ruhsatsız tabanca, 8 boş tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. ve K.B. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen M.E. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken K.B. isimli şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ