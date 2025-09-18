Haberler

Kahramanmaraş'ta Silah Operasyonu: Üç Gözaltı, İki Tutuklama

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'nde A.A. (68), O.K. (42) ve Y.A. (38) isimli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet 7.62 mm çapında kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 62 adet 9 mm tabanca fişeği, 96 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet susturucu ve 1 adet komando bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
