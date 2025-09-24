Haberler

Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Eylül tarihleri arasında Onikişubat ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 1 adet kalaşnikof tüfek, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 30 adet 7.62 mm çapında fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 62 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 96 adet av tüfeği fişeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet susturucu ve 1 adet komando bıçağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
