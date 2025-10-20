Haberler

Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı, 7 Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı, 7 Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 14 şüpheliden 7'si tutuklandı. Emniyet, yapılan baskınlarda ruhsatsız tabancalar ve çeşitli silahları ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında silah ticareti yapan bazı şüpheliler tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Birçok adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 19 tabanca şarjörü, 196 tabanca fişeği, 74 av fişeği, 108 farklı çap ve ebatlarda bıçak ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı

Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı! Feci kaza araç içi kameraya yansıdı

Feci kazada mucize! Su birikintisine girdi defalarca takla attı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.