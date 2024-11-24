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Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Ağaç ve Direkleri Devirdi

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Ağaç ve Direkleri Devirdi
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Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Trafik polisleri, devrilen ağaçlar ve direkler nedeniyle yolları kapatan engellere karşı güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgarda ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Devrilen ağaçlar ve direkler yolları kapatırken, trafik polisleri bölgede güvenlik önlemleri alarak sürücüleri farklı yollara yönlendirdi. Ekiplerin devrilen ağaçları ve direkleri kaldırma çalışmaları devam ederken, rüzgar nedeniyle bazı bölgelerdeki konteynerler yerinden ayrıldı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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