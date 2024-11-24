Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Ağaç ve Direkleri Devirdi

Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgarda ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Devrilen ağaçlar ve direkler yolları kapatırken, trafik polisleri bölgede güvenlik önlemleri alarak sürücüleri farklı yollara yönlendirdi. Ekiplerin devrilen ağaçları ve direkleri kaldırma çalışmaları devam ederken, rüzgar nedeniyle bazı bölgelerdeki konteynerler yerinden ayrıldı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KAHRAMANMARAŞ