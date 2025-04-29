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Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
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Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki bir tır, aniden alev alarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tır, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Batı Çevre Yolu üzerinde yaşanan olayda, Gaziantep yönünde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırdan dumanlar yükseldi. Sürücüsünün yol kenarına çektiği aracı bir anda alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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