Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Kül Oldu
Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan Tofaş marka otomobil, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta yanan otomobil itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ