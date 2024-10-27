Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Kül Oldu
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev aldı. Sürücü, aracı tünel içinde kenara çekip itfaiyeye haber vererek yangının büyümesini önledi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak otomobilde maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil yandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil yandı. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.
Yangın, Göksun istikameti Nuri Pakdil Tüneli içinde seyir halindeki otomobilde çıktı. 46 AHS 602 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Sürücüsü yanan otomobili tünel içerisinde sağa çekip itfaiyeye haber verdi. Ekipler, olay yerine gelerek yanan otomobili söndürdü.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi.