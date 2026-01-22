Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden alevler çıkması sonucu yangın meydana geldi. Sürücü güvenli bir şekilde araçtan inerek uzaklaşırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen otomobilden alevler çıkması üzerine sürücü araçtan inerek uzaklaştı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa