Kahramanmaraş'ta Servis Aracı Kaza Yaptı, 9 Yaralı
Kahramanmaraş'ta bir servis aracının kaza yapması sonucu 9 kişi hafif yaralandı. Kaza, Onikişişubat İlçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta servis aracının kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişişubat İlçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. S.K. idaresindeki 46 S 1286 plakalı Ford marka minibüs, seyir halindeyken kaza yaparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada sürücü ve yolcu konumda bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı. - KAHRAMANMARAŞ