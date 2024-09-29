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Kahramanmaraş'ta Saman Yüklü Tır Kaza Yaptı, Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana gelen trafik kazasında saman yüklü tır alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, yaralı tır sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında saman yüklü tır kaza yaptıktan sonra yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormanlık araziye yayılmadan söndürüldü.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. E.A., idaresindeki 33 DLK 87 plakalı saman yüklü tır seyir halindeyken kaza yaptı.

Kaza sonrası alev alan samanlar bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler diğer yandan ise yanan tırı söndürdü.

Kazada tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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