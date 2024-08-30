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Kahramanmaraş'ta saman yüklü tır ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında saman yüklü bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve 2 kişinin durumu ağır.

Kahramanmaraş'ta saman yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş - Pazarcık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 63 AFL 656 plakalı saman yüklü tır, S.Ç. yönetimindeki 45 Z 7648 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 8 yaralı, itfaiyenin çalışmaları sonrası otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerince tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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