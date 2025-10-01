Kahramanmaraş'ta Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Bin 200 Litre Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin İlçesinde ihbar üzerine yapılan operasyon neticesinde Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç Ticareti suçundan Y.Ş (49) isimli şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin aracından 3 bin 200 litre (200 teneke) sahte zeytinyağı ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ