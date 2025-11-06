Kahramanmaraş'ta Sahte Plaka ve Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Kahramanmaraş'ta polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda sahte plaka ve kaçak sigaralar ele geçirildi 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık ve sahtecilik üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bazı adresler basıldı. Operasyonlarda 89 adet "APP plaka" olarak tabir edilen sahte plaka 2 bin 421 paket gümrük kaçağı sigara, 260 paket kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ