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Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta polis, sahte içki imalatı ve ticareti ile ilgili düzenlediği operasyonda 2 kişiyi tutukladı. Operasyonda çok sayıda sahte içki ve malzeme ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkol imalatı ve ticareti ile mücadele suçlarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda; 90 şişe sahte TAPDK bandrollü kaçak/sahte içki, 70 litre etil alkol, bin 290 adet sahte bandrol, 2 adet içki aroma kiti, 6 bin 664 içki şişe giydirme etiketleri ve jelatinleri, 420 adet boş içki şişesi, 700 adet plastik kelepçe ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan Ö.B.E. ve Y.E.D. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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