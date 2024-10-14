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Kahramanmaraş'ta Sahte Altın Operasyonu: 22 Gözaltı, 16 Tutuklama

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, sahte altın basan bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Jandarma ekipleri bir ihbar üzerine savcılıktan alınan izinle yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 22 şüphelinin imalathane kurarak sahte altın basıp "Örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık" yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri bu tespitin üzerine Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'ndeki imalathaneye ve 22 şüpheliyi yakalamak için ev adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 20 gram altın ve çok sayıda altın yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafında tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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