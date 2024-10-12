Kahramanmaraş'ta Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 133 bin TL, 1 Cumhuriyet altını, 1 altın kolye, 14 altın bileklik ve 1 altın tel ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan C.B. ve B.G. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ