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Kahramanmaraş'ta Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Emniyet ekipleri, toplamda 133 bin TL ve çeşitli altın takılar ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 133 bin TL, 1 Cumhuriyet altını, 1 altın kolye, 14 altın bileklik ve 1 altın tel ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan C.B. ve B.G. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Hukuk Suç

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