Kahramanmaraş'ta Sağlık Çalışanına Saldırı: Hastane Açıklama Yaptı

Kahramanmaraş'ta Sağlık Çalışanına Saldırı: Hastane Açıklama Yaptı
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Kahramanmaraş Özel Megapoint Hastanesi, eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen tıbbi sekreter için derin üzüntü duyduklarını açıkladı. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınayan hastane, olayın hukuki sürecini takip edeceklerini belirtti.

Kahramanmaraş Özel Megapoint Hastanesi'nde görevli tıbbi sekreterin eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin hastane tarafından yazılı açıklama yapılarak, derin üzüntü içinde oldukları ifade edildi.

Özel Megapoint Hastanesi, sağlık çalışanı cinayetiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların nefretle kınandığı açıklamada, "Bugün hastanemizde görevli bir sağlık çalışanımız, uğradığı hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Kadına yönelik şiddeti ve sağlık çalışanlarına karşı her türlü saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu insanlık dışı olayın tüm hukuki sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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