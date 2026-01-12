Haberler

Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir sitede etkili olan sağanak sonrası istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, site sakinleri güvenlik önlemleri aldı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Olay, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site içinde bulunan istinat duvarı, etkili olan yağışların ardından çöktü. Site sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi verildi. Çökmenin yaşandığı alanda herhangi bir araç veya insan zarar görmedi. Duvarın yıkılmasıyla birlikte çevrede kısa süreli tedirginlik yaşandı. Site sakinleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Site yöneticisi Ali Şişman, "Herhangi bir can kaybımız yok zamanında müteahhittin bilinçsiz hatası bu şekilde ortaya çıktı. Yapacak bir şey yok bu oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

