Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Olay, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site içinde bulunan istinat duvarı, etkili olan yağışların ardından çöktü. Site sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi verildi. Çökmenin yaşandığı alanda herhangi bir araç veya insan zarar görmedi. Duvarın yıkılmasıyla birlikte çevrede kısa süreli tedirginlik yaşandı. Site sakinleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Site yöneticisi Ali Şişman, "Herhangi bir can kaybımız yok zamanında müteahhittin bilinçsiz hatası bu şekilde ortaya çıktı. Yapacak bir şey yok bu oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ