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Kahramanmaraş'ta radar denetimi yapıldı

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Kahramanmaraş'ta trafik kazalarını önlemek amacıyla radar denetimi gerçekleştirildi. Kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla radar denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarının önüne geçilmesi ve sürücülerin belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik radar uygulaması gerçekleştirildi.

Kurala uymayan sürücüler hem uyarıldı hem de hız sınırını aşarak radara giren sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, radar uygulaması ile amaçlarının vatandaşlara ceza yazmak olmadığını, hız limitlerinin aşılmasını önlemek ve kazaların en sık yaşandığı bölgelerde halkın can ve mal kaybının önüne geçmek olduğunu belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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