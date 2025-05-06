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Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Öldürme Olayı

Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Öldürme Olayı
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Kahramanmaraş'ta bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, otomobil içerisinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan su kanalı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli ve Emre Bulut (29), 34 AN 9654 plakalı otomobil ile su kanalı yanına geldi. Otomobil içerisinde çıkan tartışmada şüpheli, pompalı tüfekle Bulut'u vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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