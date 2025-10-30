Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Kurşunlama Olayında İki Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinin pompalı tüfekle kurşunlanması olayına karışan 2 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim meydana gelen iş yeri kurşunlanması olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmasında olay yerine gelen araç tespit edildi. Araçta bulunan 4 kişiden 2'sinin pompalı tüfekle iş yerine ateş ettiği belirlendi. Şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfekte ele geçirildi. Olayın, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında yaşanan sözlü tartışma sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Silahları kullanan 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ