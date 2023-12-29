Kahramanmaraş'ta Polis Ekipleri 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan bir sürücüye cezai işlem uyguladı. Sürücüye trafikte tehlikeli araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlalleri gibi maddelerden yaklaşık 6 bin lira ceza kesildi.
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubeye bağlı yunus ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan A.G. idaresindeki araç, bölgeden uzaklaştı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobil Uzunoluk Caddesi'nde bulundu. Sürücüye trafikte tehlikeli araç kullanmak, kırmızı ışık ihlalleri gibi maddelerden yaklaşık 6 bin lira cezai işlem uygulandı.
Kısa süreli gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ