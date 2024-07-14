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Kahramanmaraş'ta Patenlilerin Tehlikeli Yolculuğu

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Kahramanmaraş'ta otobüsün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenlilerin görüntüleri ortaya çıktı. 10-15 yaşlarındaki iki çocuk, otobüsün hızına ve trafikteki tehlikeye aldırmadan dakikalarca bu şekilde seyahat etti.

Kahramanmaraş'ta otobüsün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenliler kameraya yansıdı.

Görüntüler merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaydedildi. Aynı yol istikametinden merkeze seyir halindeki otobüsünün arkasına tutunan 10-15 yaşlarındaki iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Hayatlarını hiçe sayarak otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan çocuklar, otobüsün hızına ve trafikteki tehlikeye aldırmadan dakikalarca bu şekilde gitti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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