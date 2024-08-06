Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde bir ikametin yanında park halinde olan Tofaş marka otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ikamete sıçramadan söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ