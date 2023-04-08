Kahramanmaraş'ta pamuk deposunda yangın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta pamuk balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Yangın, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre site içinde pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, maddi zarar meydana geldi.

Soğutma çalışması süren olay yerinde poliste inceleme başlattı.