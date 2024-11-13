Kahramanmaraş'ta Oynanmış Gramajlı 5 Milyon Lira Değerinde Altın Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gramajı ile oynanmış yaklaşık 5 milyon lira değerinde 686 parça altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya gramajı ile oynanmış altın sürüleceği bilgisine ulaştı. Savcılık koordinesinde harekete geçen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan gramajı ile oynanmış 686 parça altın, sahte 3 kimlik ve 15 pasaport ele geçirdi. Operasyonda A.A., A.A. ve yabancı uyruklu E.E. yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ