Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, kazayı yapan sürücü olay yerinden kaçtı ancak daha sonra yakalandı.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 11 Haziran günü Merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edipali Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı görüldü.

Öte yandan kaza yerinden kaçan sürücünün yakalandığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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