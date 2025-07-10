Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı İki Çocuk Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı İki Çocuk Yaralandı
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Kahramanmaraş'ta bir otomobil, babalarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta babalarıyla beraber yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Aliye İzzet Begoviç Parkı civarında meydan geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 46 AFS 097 plakalı otomobil seyir halindeyken, babalarıyla beraber yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulans ile yaralı çocukları hastaneye kaldırdı. Çocukların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde baba ve kızlarının yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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