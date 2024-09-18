Kahramanmaraş'ta otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı. Çalınan para ve ziynet eşyaları ise yapılan operasyonda ele geçirildi.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; 700 dolar, 40 sterlin, 410 İsviçre frangı, 2 bin 700 euro ve bin 75 TL para, 2 adet yarım, 4 adet çeyrek altın, 22 ayar altın kolye, 2 adet altın bileklik, 4 adet altın yüzük ve 2 adet altın küpe, 5 adet pırlanta yüzük, 1 adet gümüş kolye ve 1 adet gümüş küpe ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan T.A., K.K. ve Ş.A. isimli şahıslar adli mercilere sevk edilirken, 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ