Kahramanmaraş'ta Otomobil Yaya Çarptı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Yaya Çarptı
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Kahramanmaraş'ta bir otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobil yayaya çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Caddeden gelen otomobil, yaya olarak karşıya geçen bir şahsa çarptı.Kazayı görenler yardıma koşarken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüler de yayanın yolun karşısına geçerken otomobilin çarparak düşürmesi yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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