Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını Söndürüldü
Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu'nda bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerindeki Peugeot marka bir otomobilin motor bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi yanan otomobili söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa