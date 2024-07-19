Kahramanmaraş'ta otomobil yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Olay, Elbistan İlçesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ