Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüs alanındaki bir otomobilde çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa