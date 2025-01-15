Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüs alanındaki bir otomobilde çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa