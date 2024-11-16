Kahramanmaraş'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Tofaş marka otomobil seyir halindeyken karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı 28 yaşındaki Mehmet S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.