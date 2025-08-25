Kahramanmaraş'ta Otomobil Tankere Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama tankerine arkadan çarptı. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta otomobilin tankere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.D (24) idaresindeki Tofaş marka otomobil, sulama tankerine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sekv edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa