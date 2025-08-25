Kahramanmaraş'ta Otomobil Tankere Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Tankere Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama tankerine arkadan çarptı. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin tankere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.D (24) idaresindeki Tofaş marka otomobil, sulama tankerine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sekv edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Roman kralı' Frank Thompson altın tabutla gömüldü

Cenazeyi 6 gün dolaştırıp altın tabutla gömdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.