Kahramanmaraş'ta Otomobil Takla Attı, Sürücü Ağır Yaralı
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atarak durabildiği kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. A.D. idaresindeki 46 ADM 090 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken aynı güzergahta seyir halindeki Fiat marka 46 AKL 350 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsünü Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis bölümüne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan sürücünün tedavisi devam ederken polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ