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Kahramanmaraş'ta Otomobil Konteyner İş Yerine Daldı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, konteyner iş yerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, konteyner iş yerine daldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 46 ACM 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 46 AEE 250 plakalı Fiat marka otomobile, daha sonra yol kenarında bulunan konteyner iş yerine daldı.

İş yerinin içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahale olay yerine yapıldı. İş yerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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