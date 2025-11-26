Haberler

Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Hamile Eşi Ağır Yaralı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'te kontrolden çıkan bir otomobil kayalıklara çarptı. Sürücü Ramazan Daylak kazada hayatını kaybederken, hamile eşi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, hamile olan eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Nurhak- Elbistan karayolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak'ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile hamile olan eşi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Daylak'ın hamile olan eşinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
