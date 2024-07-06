Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 76 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Osmaniye'den Yozgat'a düğüne giden otomobil sürücüsü Kahramanmaraş'ta kaza yaptı. Kazada 76 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Osmaniye'den Yozgat'a düğüne giden otomobil sürücüsü Kahramanmaraş'ta kaza yaptı. Kazada 76 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Kahramanmaraş Göksun karayolunun Tekir mevkiinde meydana geldi. Sürücü Y.O. (28) idaresindeki 80 AEN 151 plakalı otomobil seyir halindeyken aynı istikametteki elektrik bisikletli Abdullah Purtaş'a (76) çarptı. Çarpma sonucu yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ