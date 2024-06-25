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Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin ilçesi Tanır Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.K. sevk ve idaresindeki 46 AJB plakalı Kia marka otomobil, kavşak içerisinde G.Ö. sevk ve idaresindeki 31 B 2842 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller savrulurken, 46 AJB plakalı otomobil refüje çıktı. Kazada ise 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavileri için hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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