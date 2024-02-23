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Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önünde bulunan otomobile, daha sonra aydınlatma direğine çarparak takla atıp, metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önünde bulunan otomobile, daha sonra aydınlatma direğine çarparak takla atıp, metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Doğu Çevre Yolu'ndaki Madalyalı Kavşak alt geçidinde meydana geldi. Mustafa Kaygusuz (33) idaresindeki 34 DGG 189 plakalı Mercedes marka otomobil, önce M.E.Y. idaresindeki 46 ACU 196 Hyundai marka otomobile daha sonra ise orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan 34 DGG 189 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Mustafa Kaygusuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer otomobil sürücüsünün ise yaralandığı öğrenildi. Yaralı M.E.Y. tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Kaza sesini duyup olay yerine gelen vatandaş Alihan Kantemur, "Biz kazayı görmedik sesi duyduk geldik yardım etmek için ama etrafında insanlar yardım için toplanmıştı. Yaralı içindeymiş, Allah şifa versin" dedi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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