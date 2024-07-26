Kahramanmaraş'ta Otomobil Alev Aldı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş- Göksun istikametinde Necip Fazıl Kısakürek Tünelinde meydana geldi. Sürücüsü bilinmeyen 46 ABR 668 plakalı Peugeot marka otomobil Göksun istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ