Haberler

Kahramanmaraş'ta Otobüs Yangını ve Şüpheli Düzeneğin İmhası

Kahramanmaraş'ta Otobüs Yangını ve Şüpheli Düzeneğin İmhası
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki bir otobüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından, gece bekçilerinin dikkati sayesinde başka bir aracın altındaki şüpheli düzenek imha edildi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otobüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın hemen ardından, yakınındaki başka bir aracın altına yerleştirilmiş şüpheli düzenek, gece bekçilerinin dikkati sayesinde fark edilerek imha edildi.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 1. Toptancılar Sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, site içinde park halindeki 46 AJP 542 plakalı Isuzu marka otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Gece bekçileri, yangını fark ederek çevredeki diğer araçları uzaklaştırdı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemleri alan gece bekçileri, yaklaşık 30 metre mesafede park halindeki 27 AVE 457 plakalı aracın altında yanıp sönen mavi bir ışık fark etti. Aracı dikkatlice incelediklerinde, alt kısmına yerleştirilmiş bir şüpheli düzenek olduğu tespit edildi. Durumu telsizle bildirerek olay yerine takviye ekipleri ve bomba imha uzmanlarını çağıran bekçiler, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevredeki önlemleri arttırdı. Bomba imha uzmanı, düzeneği uzaktan kumandayla kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen düzeneğin patlayıcı olmadığı belirlenirken, yangın çıkarılması için kurulan bir sistem olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin, olayın faillerini tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
