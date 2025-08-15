Kahramanmaraş'ta Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Sümbüllü mevkiindeki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
