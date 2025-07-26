Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararmasına rağmen sürüyor. Yangın, Onikişubat ilçesindeki Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde başladı ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söndürme çalışmaları, çok sayıda ekip ve gönüllü ile birlikte gece boyunca devam edecek.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasına rağmen devam ediyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz, yangın söndürme ekipleri, iş makinaları sevk edildi. Jandarma, AFAD ve çok sayıda gönüllü de söndürme çalışmalarına katılırken havanın kararması ile yangına karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının gece boyu sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yangın nedeniyle 23 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, 4 kişi de dumandan etkilenmişti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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