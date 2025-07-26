Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz ve yangın söndürme ekipleri, gönüllü vatandaşlar katıldı. Yangına havadan da müdahale edilirken bölgedeki 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi. Yangında 3 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ