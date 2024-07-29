Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Gece Yarısı Müdahale

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerin gece yarısı müdahaleleri sürüyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiindeki piknikçilerin bulunduğu alanda çıkmış, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi ve araçları sevk edilmişti.

Gün boyu ekiplerin müdahalesi sürerken, rüzgarın da etkisiyle ormanın farklı noktalarına sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin gece yarısı yangın söndürme mesaisi devam ediyor.

Söndürme ve soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına sabah saatlerinden itibaren helikopter ile müdahale edilmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ